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Коттеджи на выходные и сутки в Москве

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Коттедж 1980
Волоколамское шоссе, 19 км от МКАД
до 100 человек
15 000 за сутки в будний день
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Коттедж 2050
Волоколамское шоссе, 19 км от МКАД
до 30 человек
12 000 за сутки в будний день
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Коттедж 2051
Волоколамское шоссе, 19 км от МКАД
до 30 человек
10 000 за сутки в будний день
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Коттедж 2266
Новорязанское шоссе, 33 км от МКАД
до 60 человек
15 000 за сутки в будний день
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Коттедж 2280
Дмитровское шоссе, 38 км от МКАД
до 40 человек
10 000 за сутки в будний день
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Коттедж 1644
Калужское шоссе, 7 км от МКАД
до 350 человек
25 000 за сутки в будний день
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Коттедж 1812
Новорязанское шоссе, 40 км от МКАД
до 80 человек
22 000 за сутки в будний день
Свадебный организатор
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Коттедж 2220
Горьковское шоссе, 30 км от МКАД
до 50 человек
20 000 за сутки в будний день
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Коттедж 2191
Киевское шоссе, 65 км от МКАД
до 25 человек
18 000 за сутки в будний день
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Коттедж 1570
Киевское шоссе, 25 км от МКАД
до 14 человек
12 000 за сутки в будний день
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Коттедж 4344
Ленинградское шоссе, 20 км от МКАД
до 15 человек
25 000 за сутки в будний день
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Коттедж 1556
Дмитровское шоссе, 35 км от МКАД
до 10 человек
25 000 за сутки в будний день
Выездной ресторан
Коттедж 898
Новорязанское шоссе, 45 км от МКАД
до 4 человек
1 500 за сутки в будний день
Коттедж 1177
Симферопольское шоссе, 99 км от МКАД
8 000 за сутки в будний день
Коттедж 2060
Ярославское шоссе, 160 км от МКАД
15 000 за сутки в будний день
Коттедж 2002
Ярославское шоссе, 14 км от МКАД
до 30 человек
50 000 за сутки в будний день
Коттедж 1674
Москва
до 300 человек
399 000 за сутки в будний день
Коттедж 1677
Варшавское шоссе, 60 км от МКАД
до 250 человек
100 000 за сутки в будний день
Коттедж 1463
Новорижское шоссе, 30 км от МКАД
до 300 человек
30 000 за сутки в будний день
Коттедж 2129
Щелковское шоссе, 50 км от МКАД
до 120 человек
50 000 за сутки в будний день
Свадебный организатор
Коттедж 1984
Ленинградское шоссе, 40 км от МКАД
до 120 человек
70 000 за сутки в будний день
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Аренда коттеджей на сутки и выходные в Москве и МО.

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