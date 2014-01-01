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Коттеджи на выходные и сутки в Москве
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Аренда коттеджей на сутки и выходные в Москве и МО.
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- Средняя стоимость аренды коттеджа на сутки 22000-26000 рублей
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