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Коттеджи на Новый Год 2020
до 50 человек
180 000 за новый год
до 30 человек
100 000 за новый год
до 60 человек
220 000 за новый год
до 40 человек
165 000 за новый год
до 50 человек
118 000 за новый год
до 30 человек
115 000 за новый год
до 30 человек
140 000 за новый год
до 50 человек
220 000 за новый год
до 40 человек
170 000 за новый год
до 30 человек
150 000 за новый год
до 30 человек
140 000 за новый год
до 40 человек
140 000 за новый год
до 26 человек
100 000 за новый год
до 34 человек
80 000 за новый год
до 40 человек
170 000 за новый год
до 50 человек
200 000 за новый год
до 30 человек
150 000 за новый год
до 60 человек
400 000 за новый год
до 30 человек
190 000 за новый год
до 40 человек
270 000 за новый год
до 60 человек
220 000 за новый год
до 50 человек
200 000 за новый год
до 40 человек
220 000 за новый год
до 35 человек
149 000 за новый год
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Каталог домов и коттеджей для аренды на Новый год и Рождество 2020
- В нашем Новогоднем каталоге более 1000 домов для аренды
- Средняя стоимость аренды коттеджа на Новогодние и Рождественские праздники составит 80000 рублей за пару суток
- Среднее колличество гостей при аренде на Новый год составляет 15 человек
- Популярная удаленность котеджей 50-90 км
- Средняя площадь Новогодних коттеджей 200-300 метров