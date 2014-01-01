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Коттеджи на Новый Год 2020

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Коттедж 2056
Новорязанское шоссе, 20 км от МКАД
до 50 человек
180 000 за новый год
Коттедж 891
Горьковское шоссе, 180 км от МКАД
до 30 человек
100 000 за новый год
Коттедж 1359
Киевское шоссе, 12 км от МКАД
до 60 человек
220 000 за новый год
Коттедж 1704
Каширское шоссе, 4 км от МКАД
до 40 человек
165 000 за новый год
Коттедж 1760
Новорязанское шоссе, 90 км от МКАД
до 50 человек
118 000 за новый год
lottitle 3137
30 км от КАД
до 30 человек
115 000 за новый год
lottitle 3382
Всеволожский район, 10 км от КАД
до 30 человек
140 000 за новый год
lottitle 4017
Приозерский район, Соловьево, 85 км от КАД
до 50 человек
220 000 за новый год
lottitle 4105
169 км от МКАД
до 40 человек
170 000 за новый год
Коттедж 1354
Рогачевское шоссе, 25 км от МКАД
до 30 человек
150 000 за новый год
lottitle 3039
Рогачевское шоссе, 25 км от МКАД
до 30 человек
140 000 за новый год
Коттедж 815
Всеволожский район, Юкки, 2 км от КАД
до 40 человек
140 000 за новый год
Коттедж 979
Ярославское шоссе, 170 км от МКАД
до 26 человек
100 000 за новый год
Коттедж 2012
Новорижское шоссе, 1 км от МКАД
до 34 человек
80 000 за новый год
Коттедж 1651
Минское шоссе, 9 км от МКАД
до 40 человек
170 000 за новый год
Коттедж 2267
Приозерский район, Соловьево, 10 км от КАД
до 50 человек
200 000 за новый год
lottitle 2555
Волоколамское шоссе, 19 км от МКАД
до 30 человек
150 000 за новый год
lottitle 2626
Симферопольское шоссе, 40 км от МКАД
до 60 человек
400 000 за новый год
lottitle 2685
Рублево-Успенское шоссе, 20 км от МКАД
до 30 человек
190 000 за новый год
lottitle 2772
Минское шоссе, 9 км от МКАД
до 40 человек
270 000 за новый год
lottitle 3668
Новорязанское шоссе, 30 км от МКАД
до 60 человек
220 000 за новый год
lottitle 4012
Приозерский район, Соловьево, 10 км от КАД
до 50 человек
200 000 за новый год
lottitle 4337
Калужское шоссе, 12 км от МКАД
до 40 человек
220 000 за новый год
Коттедж 851
Выборгский район, Осиновая роща, 1 км от КАД
до 35 человек
149 000 за новый год
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Каталог домов и коттеджей для аренды на Новый год и Рождество 2020

  • В нашем Новогоднем каталоге более 1000 домов для аренды 
  • Средняя стоимость аренды коттеджа на Новогодние и Рождественские праздники составит 80000 рублей за пару суток
  • Среднее колличество гостей при аренде на Новый год составляет 15 человек
  • Популярная удаленность котеджей 50-90 км
  • Средняя площадь Новогодних коттеджей 200-300 метров

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